Де Брёйне: Холанд — форвард топ-уровня. Он сможет забить и 800 голов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне заявил, что его одноклубник нападающий Эрлинг Холанд способен забить 800 голов за карьеру.

«Эрлинг одержим голами. Он уже забил около 200 голов, так что, вероятно, сможет дойти и до 600, 700 или 800 забитых мячей, если он будет оставаться в форме и делать то, что он делает. Эрлинг — нападающий топ-уровня, но я не вижу, чтобы он как-то отличался от большинства других людей. Он такой же футболист, как и все остальные, он не думает о себе слишком много.

Он всё ещё молодой парень, наслаждающийся жизнью. Он очень серьёзно относится к своей игре. Эрлинг любит забивать голы, и, я думаю, это самое уникальное, что у него есть», — приводит слова Де Брёйне The Guardian.

22-летний Холанд забил 24 гола и сделал три голевые передачи в 19 матчах за «Манчестер Сити» в текущем сезоне.

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