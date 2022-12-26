В. Овчинников: Бердыев будет работать с яростью, ведь его выкинули из футбольной жизни

Известный российский футбольный тренер Валерий Овчинников поделился мнением о назначении Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи». По словам Овчинникова, новый тренер сочинцев будет работать с яростью, ведь в своё время его вычеркнули из российского футбола.

«Я думаю, он будет с яростью работать. Не злость будет, а именно ярость. Из-за того, что его забыли, затёрли, выкинули из футбольной жизни. Именно в России. Тем более «Сочи» — такой клуб, с которым можно что-то доказать. Там руководство довольно серьёзное, есть с кем куражиться.



Какой футбол ждать от «Сочи» при Бердыеве? Первые три-четыре тура покажут. Думаю, тот футбол, который Бердыев проповедовал, и увидим. Очень трудно ему поменяться.



70 лет для тренера — не предел? Мне сейчас 75. Но я с вами разговариваю. Так что Бердыев ещё юный, совсем юный. 70 — просто число», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».