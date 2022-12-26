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Артета рассказал, каких футболистов «Арсенал» не будет покупать в январе 2023 года

Артета рассказал, каких футболистов «Арсенал» не будет покупать в январе 2023 года
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что клуб собирается провернуть несколько переходов в зимнее трансферное окно.

«Как и прошлым летом, мы хотим подписывать игроков в зимнее окно. Чего мы не можем себе позволить, так это пригласить сюда футболистов, которые не созданы для этой команды. Нам не нужны тела, нам просто нужны игроки, которые сделают команду лучше. Мы солидарны с Эду (спортивным директором «Арсенала». — Прим. «Чемпионата») и правлением», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

После 14 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущим вторым «Манчестер Сити» на пять очков.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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