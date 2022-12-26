Ибрагимович: Милан — мой второй дом. Я могу остаться здесь после завершения карьеры

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался в любви к одноимённому городу, заявив, что может остаться здесь жить после завершения карьеры.

«Я люблю Милан и счастлив здесь. Это мой второй дом. Так что я мог бы остаться жить в Милане после завершения футбольной карьеры», — приводит слова Ибрагимовича Rai1.

В нынешнем сезоне 41-летний Ибрагимович ещё не выходил на поле из-за восстановления после операции. Его возвращение ожидается в январе 2023 года. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона. В прошлой кампании шведский форвард помог команде выиграть первое за 11 лет чемпионство Италии. По ходу текущей кампании «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А второе место, набрав в 15 матчах 33 очка.

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана». Видеоролик: