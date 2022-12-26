Клопп: Месси — величайший футболист при моей жизни. Я рад, что Аргентина выиграла ЧМ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил финал чемпионата мира 2022 года в Катаре между Аргентиной и Францией (3:3, 4:2 пен.) и назвал нападающего аргентинцев и «ПСЖ» Лионеля Месси величайшим футболистом.

«Это была действительно заслуженная победа, тяжёлая игра. После 80‑й минуты это был лучший финал, который я когда‑либо видел в своей жизни. Он был совершенно особенным.



Аргентина заслужила победу, я очень рад за них, они долго этого ждали.



Величайший футболист при моей жизни — Лионель Месси. То, как он играет в футбол в этом возрасте, должно дать нам всем представление о том, как долго футболисты могут выступать на высшем уровне. Мы не должны закрывать книги слишком рано. Было радостью наблюдать за ним», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

35-летний Месси забил семь голов и отдал три голевые передачи в семи играх на чемпионате мира 2022 года, чем помог сборной Аргентины одержать победу на турнире впервые с 1986 года.

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