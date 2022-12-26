Поттер — о праздниках: я бы предпочёл пялиться на океан с женой, но я думаю о «Челси»!

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер рассказал о том, как бы хотел провести рождественские праздники.

«Каникулы? Я бы предпочёл отправиться в отпуск, одержав пару побед. Я бы лучше составил компанию моей бедной жене. Я бы пялился на Тихий океан, а она бы думала о том, как чудесно мы проводим время, но я думаю о «Челси»!» — приводит слова Поттера пресс-служба лондонского клуба.

«Челси» сыграет два матча в английской Премьер-лиге во время рождественских праздников. Лондонцы сыграют с «Борнмутом» завтра, 27 декабря, а также встретятся с «Ноттингем Форест» 1 января 2023 года. «Челси» занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ текущего сезона, набрав 21 очко после 14 сыгранных матчей.

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