Поттер — о праздниках: я бы предпочёл пялиться на океан с женой, но я думаю о «Челси»!

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер рассказал о том, как бы хотел провести рождественские праздники.
«Каникулы? Я бы предпочёл отправиться в отпуск, одержав пару побед. Я бы лучше составил компанию моей бедной жене. Я бы пялился на Тихий океан, а она бы думала о том, как чудесно мы проводим время, но я думаю о «Челси»!» — приводит слова Поттера пресс-служба лондонского клуба.
«Челси» сыграет два матча в английской Премьер-лиге во время рождественских праздников. Лондонцы сыграют с «Борнмутом» завтра, 27 декабря, а также встретятся с «Ноттингем Форест» 1 января 2023 года. «Челси» занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ текущего сезона, набрав 21 очко после 14 сыгранных матчей.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 26 декабря 2022
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