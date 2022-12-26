Тарханов: думаю, при Бердыеве «Сочи» возродится

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился мнением по поводу назначения Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи». По мнению Тарханова, южная команда возродится под руководством нового тренера, а нынешний сезон может стать переходным для «Сочи».

«Это опытнейший тренер, сейчас, наверное, занимается селекцией и структурой. Курбан Бердыев – опытный во всех делах, он и главным тренером работал, и функционером был. Думаю, «Сочи» возродится. Хотя, возможно, этот сезон будет переходным с целью формирования команды и игры», – приводит слова Александра Тарханова Metaratings.

Напомним, ранее Курбан Бердыев возглавлял «Рубин», «Ростов», «Кайрат» (Казахстан), «Трактор» (Иран) и ряд других клубов.