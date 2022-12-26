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Тарханов: думаю, при Бердыеве «Сочи» возродится

Тарханов: думаю, при Бердыеве «Сочи» возродится
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Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился мнением по поводу назначения Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи». По мнению Тарханова, южная команда возродится под руководством нового тренера, а нынешний сезон может стать переходным для «Сочи».

«Это опытнейший тренер, сейчас, наверное, занимается селекцией и структурой. Курбан Бердыев – опытный во всех делах, он и главным тренером работал, и функционером был. Думаю, «Сочи» возродится. Хотя, возможно, этот сезон будет переходным с целью формирования команды и игры», – приводит слова Александра Тарханова Metaratings.

Напомним, ранее Курбан Бердыев возглавлял «Рубин», «Ростов», «Кайрат» (Казахстан), «Трактор» (Иран) и ряд других клубов.

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