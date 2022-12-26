Де Брёйне: Фоден — один из самых больших талантов. Он может добиться всего, чего захочет

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне оценил перспективы своего одноклубника хавбека Фила Фодена.
«Фоден, вероятно, один из самых больших талантов, с которыми я когда-либо играл, его потолок может быть очень высоким. Ему всего 22 года, а он уже четыре раза стал чемпионом английской Премьер-лиги.
Он очень умный игрок. Несмотря на огромное количество тактики, вам всё равно нужен парень, который обладает магией, а Фоден как раз один из них, поэтому он может сотворить множество разных вещей. Он может добиться всего, чего захочет», — приводит слова Де Брёйне The Guardian.
В текущем сезоне Фоден сыграл 21 матч за «Манчестер Сити», в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 26 декабря 2022
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