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Де Брёйне: Фоден — один из самых больших талантов. Он может добиться всего, чего захочет

Де Брёйне: Фоден — один из самых больших талантов. Он может добиться всего, чего захочет
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне оценил перспективы своего одноклубника хавбека Фила Фодена.

«Фоден, вероятно, один из самых больших талантов, с которыми я когда-либо играл, его потолок может быть очень высоким. Ему всего 22 года, а он уже четыре раза стал чемпионом английской Премьер-лиги.

Он очень умный игрок. Несмотря на огромное количество тактики, вам всё равно нужен парень, который обладает магией, а Фоден как раз один из них, поэтому он может сотворить множество разных вещей. Он может добиться всего, чего захочет», — приводит слова Де Брёйне The Guardian.

В текущем сезоне Фоден сыграл 21 матч за «Манчестер Сити», в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

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