Ушёл из жизни экс-футболист «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Сергей Дмитриев

Сегодня, 26 декабря 2022, ушёл из жизни бывший нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев, который также выступал за «Спартак», «Динамо», ЦСКА и ряд других клубов. Известный экс-спортсмен скончался в возрасте 58 лет.

«Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», — написала пресс-служба «Зенита».

Дмитриев дебютировал в основном составе «Зенита» в возрасте 18 лет. Суммарно в стане сине-бело-голубых Сергей провёл восемь сезонов, завоевал золото чемпионата СССР и Кубок сезона. Также он успел поиграть за «Динамо», ЦСКА, «Спартак», «Тюмень», смоленский «Кристалл», «Святогорец». Дмитриев имел опыт игры за границей: он успел поиграть в чемпионатах Германии, Австрии, Испании, Швейцарии и Израиля. Также он провёл шесть матчей за сборную СССР.