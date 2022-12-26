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A Bola: Энрике и Зидан — претенденты на пост тренера Португалии, Моуринью отказался

A Bola: Энрике и Зидан — претенденты на пост тренера Португалии, Моуринью отказался
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Бывший наставник сборной Испании Луис Энрике и экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан являются претендентами на пост главного тренера сборной Португалии. Об этом сообщает A Bola. По сведениям источника, главным кандидатом на эту должность был наставник «Ромы» Жозе Моуринью, но он отказался от предложения.

Последние восемь лет сборной Португалии руководил Фернарду Сантуш. Он привёл команду к победе на чемпионате Европы 2016 года. На чемпионате мира в Катаре португальцы в четвертьфинале проиграли Марокко (0:1), а Сантуш покинул свою должность.

Луис Энрике также покинул сборную Испании после ЧМ-2022. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала, где тоже проиграла марокканцам, но в серии пенальти.

Зинедин Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда покинул мадридский «Реал».

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