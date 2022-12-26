Тренер «Краснодара» Сторожук предположил, что на развитие Сперцяна влияет Мхитарян

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук предположил, что на развитие полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна влияет его партнёр по национальной команде Армении Генрих Мхитарян.

«Приходилось ли убеждать Сперцяна отрабатывать без мяча? Нет, он всё понимает. Возможно, на него влияет Генрих Мхитарян. Когда Эдик приезжает из сборной Армении, говорит, что в европейских сборных все игроки быстрые и мощные. Если Сперцян хочет построить большую карьеру, он должен быть хорош на обеих половинах поля. Сперцяном никогда не заинтересуется большой клуб, если Эдик будет хорош только в атаке.



Сперцян много работает над верхним плечевым поясом, над постановкой корпуса. Нанял личного фитнес-тренера, который помогает подтянуть не самые сильные стороны тела. Конечно, фитнес-тренер Сперцяна взаимодействует с тренерским штабом «Краснодара», — приводит слова Сторожука Sports.ru.

22-летний Сперцян сыграл 21 матч за «Краснодар» в текущем сезоне, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.