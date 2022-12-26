Аргентинец Масоэро рассказал, почему решил продлить контракт с «Нижним Новгородом»
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Аргентинский защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал, почему решил продлить контракт с клубом. По словам футболиста, его всё устраивает в команде и городе. Однако Масоэро признался, что ему сложно находиться далеко от семьи.
«Всё прошло хорошо. Меня всё устраивает тут. Нравится город, люди и атмосфера в Нижнем. Единственное — мне тяжело находиться так далеко от своей семьи. Но они рады за меня. Да и многие люди вокруг поддерживают меня, я счастлив», — приводит слова Лукаса Масоэро «Матч ТВ».
Напомним, недавно Масоэро продлил контракт с «Нижним Новгородом». Новое соглашение сторон рассчитано до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего аргентинца в € 1 млн.
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