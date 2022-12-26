Сторожук: Газинский — большая фигура для всего российского футбола. Он — это «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал о влиянии бывшего полузащитника «быков» Юрия Газинского на становление клуба.
«Стоило ли настоять на продлении контракта с Газинским? Он очень большая фигура для «Краснодара», да и для всего российского футбола. Юра – как раз тот «Краснодар», в который все влюбились. Наверное, через него можно было бы быстрее адаптировать идеи с новыми игроками, но клуб решил омолодить состав.
Тут никаких претензий ни к кому быть не может. Газинский классно выглядит в «Урале», мы очень за него рады», — приводит слова Сторожука Sports.ru.
Газинский провёл в «Краснодаре» девять лет, выступая за клуб с 2013 по 2022 год. Летом 33-летний полузащитник покинул команду и подписал контракт с екатеринбургским «Уралом». Всего за «Краснодар» Газинский сыграл 282 матча, в которых забил 14 голов и отдал 29 результативных передач.
- 26 декабря 2022
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