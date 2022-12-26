Гаджиев: «Сочи» пойдёт на пользу назначение Бердыева. Квалификация не вызывает сомнений

Известный российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
«Сочи» пойдёт на пользу такое назначение. Квалификация Бердыева мало у кого вызывает сомнения. Например, у меня его квалификация не вызывает никаких сомнений.
Понятно, что результат зависит не только от работы главного тренера, но и от многих факторов. Но на сегодняшний день мы можем сказать, что свои функции Бердыев выполнит квалифицированно», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Курбан Бердыев дважды выигрывал чемпионат России в составе «Рубина» — в 2008 и 2009 годах. В 2009 году он признавался лучшим тренером года по версии РФС.
«Сочи» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги располагается на девятой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 25 очков в 17 матчах чемпионата.
- 26 декабря 2022
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