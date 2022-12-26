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Гаджиев: «Сочи» пойдёт на пользу назначение Бердыева. Квалификация не вызывает сомнений

Гаджиев: «Сочи» пойдёт на пользу назначение Бердыева. Квалификация не вызывает сомнений
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Известный российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Сочи» пойдёт на пользу такое назначение. Квалификация Бердыева мало у кого вызывает сомнения. Например, у меня его квалификация не вызывает никаких сомнений.

Понятно, что результат зависит не только от работы главного тренера, но и от многих факторов. Но на сегодняшний день мы можем сказать, что свои функции Бердыев выполнит квалифицированно», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Курбан Бердыев дважды выигрывал чемпионат России в составе «Рубина» — в 2008 и 2009 годах. В 2009 году он признавался лучшим тренером года по версии РФС.

«Сочи» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги располагается на девятой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 25 очков в 17 матчах чемпионата.

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