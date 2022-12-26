Шаронов: переход в АФК — это лучший вариант из тех, которые есть. Сборной надо играть

Главный тренер хабаровского СКА Роман Шаронов прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Возможный переход России в АФК? Это очень сложный вопрос. Наверное, лучше соревноваться где-то, чем нигде… Из тех возможностей, которые есть, это лучший вариант. Всё равно это какой-то стимул — в конце концов, внутренний чемпионат не только для того, чтобы в нём занимать первое место. После него должно что-то быть. Да и сборной надо где-то играть», — приводит слова Шаронова «Матч ТВ».
О переходе России в АФК из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут объявить уже завтра, 27 декабря, после заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС). Сборной России и российским клубам запрещено участвовать в официальных международных матчах из-за решения УЕФА и ФИФА.
- 26 декабря 2022
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