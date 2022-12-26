Саморано: Альварес — совершенный современный форвард. У Холанда и Мбаппе есть недостатки

Бывший чилийский футболист Иван Саморано назвал нападающего сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса совершенным форвардом и сравнил этого футболиста с его норвежским одноклубником Эрлингом Холандом и игроком «ПСЖ» и национальной команды Франции Килианом Мбаппе.
«Я был классическим центральным нападающим, одним из тех, кого нечасто встретишь в современном футболе. Сейчас мне кажется, что Хулиан Альварес — самый совершенный нападающий. Холанд не очень хорош на флангах, Мбаппе мало играет в качестве «девятки».
Альварес — это тот мальчик, который всё делает хорошо. Он очень хорошо играет на флангах, отрабатывает в обороне, он хорошо сыгран со своими товарищами по команде, хорошо играет головой, хорошо бьёт с правой и с левой ноги, у него есть физическая сила, скорость как на короткой, так и на длинной дистанции, что мы и видели во время его гола Хорватии», — приводит слова Саморано Ole.
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022
- 26 декабря 2022
-
12:52
-
12:49
-
12:41
-
12:34
-
12:32
-
12:27
-
12:20
-
12:13
-
12:13
-
11:57
-
11:41
-
11:40
-
11:37
-
11:21
-
11:20
-
11:10
-
11:06
-
11:01
-
11:00
-
10:44
-
10:42
-
10:30
-
10:22
-
10:17
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:52
-
09:51
-
09:44
-
09:43
-
09:40
-
09:37
-
09:26
-
09:14