«Он ничем ему не уступает». Юрий Сёмин высказался о сравнениях Кварацхелии с Марадоной
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал сравнения форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии с Диего Марадоной. Грузин получил прозвище Кварадона.
«Это не перебор? Думаю, нет. Он скромный парень, голова у него не закружится. У Хвичи хорошее окружение, он ничем не уступает Марадоне: бежит не слабее, возможно, на дистанции быстрее. Хвича сейчас стал терпеливее к ударам по сравнению с тем, что было в России. Каждое столкновение — он падал, лежал, ждал доктора. А здесь он всё убрал», — рассказал Сёмин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.
21-летний Кварацхелия в 17 матчах за «Наполи» забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи». Видеоролик:
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