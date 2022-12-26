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Сёмин раскритиковал бывшее руководство «Локомотива» за сорванную сделку с Кварацхелией

Сёмин раскритиковал бывшее руководство «Локомотива» за сорванную сделку с Кварацхелией
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в негативном ключе высказался о прежнем руководстве московской команды, которое, по его мнению, упустило возможность подписать нападающего Хвичу Кварацхелию на постоянной основе.

«Я настаивал, что такого молодого нужно сразу брать на контракт. Почему сразу не подписали? Тогда в «Локомотиве» были специфичные руководители — Мещеряков, Кикнадзе. Думаю, они сделали большую ошибку.

Хвича с первой же тренировки стал показывать себя. В одном из эпизодов он так красиво обыграл Чорлуку! В тот момент любому игроку стало ясно, что у него должно всё пойти хорошо.

Такой талант мимо нас прошёл благодаря руководителям. Он уже был здесь. Это говорит об уровне руководителей, которые были в «Локомотиве». Хвича был просто необходим», — сказал Сёмин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

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