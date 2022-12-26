Газизов: «Сочи» сделал шикарный выбор, пригласив Бердыева
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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов оценил решение «Сочи» назначить главным тренером Курбана Бердыева.
«Курбан Бекиевич зарекомендовал себя одним из самых грамотных специалистов в российском футболе. Для тренера такого уровня трёхлетнее отсутствие в Российской Премьер-Лиге ничего не значит. С позиции «Сочи» это шикарный выбор. С таким наставником всегда приятно работать. Относительно будущих результатов сочинцев отмечу лишь, что специалисты такого масштаба просто так не приходят», – приводит слова Газизова Vprognoze.ru.
70-летний Бердыев вернулся в российский чемпионат спустя три года после того, как покинул казанский «Рубин» в 2019 году. Специалист дважды в своей карьере приводил казанцев к титулу чемпионов РПЛ.
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