Никита Баженов рассказал, как заблудился в горах в новогоднюю ночь

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов рассказал о самом необычном праздновании Нового года в своей жизни. По словам спортсмена, однажды он в новогоднюю ночь заблудился в горах вместе с друзьями.

«Был ли в твоей жизни необычный Новый год? Да, 12 лет тому назад на Эльбрусе. Наша компания отправилась в горы. Из футболистов там ещё мой друг Андрюха Горбанец был. Мы на сноуборде катались. И вот на Чегете скатились мы по какому‑то крутому месту. Всё здорово, дух захватывало, но мы не понимали, куда попали. Нас так этот процесс захватил, что мы просто потерялись в горах. Шли потом в ночи часов пять. Там нам повстречались люди из другой компании. Они тоже заблудились.

С горем пополам все вместе мы выбрались. К курантам, правда, не поспели: в 00:05 пришли к столу. В общем, с горами надо быть осторожнее. Это очень серьёзно. Но я каждый год стараюсь в горах бывать. Там классно. Это место моей силы. Я там черпаю энергию», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».