Сторожук — об ошибках Сафонова: Матвей силён ментально, но, видимо, не железный

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал результативные ошибки голкипера команды Матвея Сафонова в матчах РПЛ текущего сезона.

«Для меня Сафонов – феномен. Матвей очень силён ментально, но, видимо, не железный. Уверен, он переживает больше всех из-за ошибки в матче с «Ахматом» – была прекрасная игра «Краснодара», создали много моментов, но проиграли. При этом он совершенно этого не показывает. Подошёл к нему после матча: «Матвей, ничего, мы со всем справимся». Он ответил: «Саныч, да уже всё забыл, через неделю новая игра».



Да, перед «Ахматом» была ошибка с «Ростовом». Это факты. Но, честно говоря, я серьёзно не анализировал то, что происходило в предыдущих сезонах, мне сложно судить о том, что было в прошлом. Вероятно, это повод поговорить с Матвеем зимой», — приводит слова Сторожука Sports.ru.

23-летний Сафонов сыграл за «Краснодар» 19 матчей в текущем сезоне, в которых пропустил 31 гол, шесть раз отыграв «на ноль».