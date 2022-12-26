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Сторожук — об ошибках Сафонова: Матвей силён ментально, но, видимо, не железный

Сторожук — об ошибках Сафонова: Матвей силён ментально, но, видимо, не железный
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал результативные ошибки голкипера команды Матвея Сафонова в матчах РПЛ текущего сезона.

«Для меня Сафонов – феномен. Матвей очень силён ментально, но, видимо, не железный. Уверен, он переживает больше всех из-за ошибки в матче с «Ахматом» – была прекрасная игра «Краснодара», создали много моментов, но проиграли. При этом он совершенно этого не показывает. Подошёл к нему после матча: «Матвей, ничего, мы со всем справимся». Он ответил: «Саныч, да уже всё забыл, через неделю новая игра».

Да, перед «Ахматом» была ошибка с «Ростовом». Это факты. Но, честно говоря, я серьёзно не анализировал то, что происходило в предыдущих сезонах, мне сложно судить о том, что было в прошлом. Вероятно, это повод поговорить с Матвеем зимой», — приводит слова Сторожука Sports.ru.

23-летний Сафонов сыграл за «Краснодар» 19 матчей в текущем сезоне, в которых пропустил 31 гол, шесть раз отыграв «на ноль».

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