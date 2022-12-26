Сторожук — об ошибках Сафонова: Матвей силён ментально, но, видимо, не железный

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал результативные ошибки голкипера команды Матвея Сафонова в матчах РПЛ текущего сезона.
«Для меня Сафонов – феномен. Матвей очень силён ментально, но, видимо, не железный. Уверен, он переживает больше всех из-за ошибки в матче с «Ахматом» – была прекрасная игра «Краснодара», создали много моментов, но проиграли. При этом он совершенно этого не показывает. Подошёл к нему после матча: «Матвей, ничего, мы со всем справимся». Он ответил: «Саныч, да уже всё забыл, через неделю новая игра».
Да, перед «Ахматом» была ошибка с «Ростовом». Это факты. Но, честно говоря, я серьёзно не анализировал то, что происходило в предыдущих сезонах, мне сложно судить о том, что было в прошлом. Вероятно, это повод поговорить с Матвеем зимой», — приводит слова Сторожука Sports.ru.
23-летний Сафонов сыграл за «Краснодар» 19 матчей в текущем сезоне, в которых пропустил 31 гол, шесть раз отыграв «на ноль».
- 26 декабря 2022
-
12:52
-
12:49
-
12:41
-
12:34
-
12:32
-
12:27
-
12:20
-
12:13
-
12:13
-
11:57
-
11:41
-
11:40
-
11:37
-
11:21
-
11:20
-
11:10
-
11:06
-
11:01
-
11:00
-
10:44
-
10:42
-
10:30
-
10:22
-
10:17
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:52
-
09:51
-
09:44
-
09:43
-
09:40
-
09:37
-
09:26
-
09:14