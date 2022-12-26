Аргентинец из «Пари НН» рассказал, как праздновал победу своей сборной на ЧМ-2022

Аргентинский защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал, как праздновал победу своей национальной команды на чемпионате мира — 2022. Напомним, сборная Аргентины в финале турнира обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.
«Когда Аргентина играла свои первые два матча на турнире, я был ещё в России — у нас с «Пари НН» были встречи на Кубок. Потом уже приехал на родину и смотрел дома, в компании друзей — а это 12–13 человек.
В день финала первый гость в мой дом пришёл к 8:30 [по аргентинскому времени], потом подтянулись остальные. Причём мы всё это время соблюдали последовательность — кто из ребят в каком порядке приходит. Кто появляется первым, кто уходит последним.
Конечно, когда Монтьель забил решающий пенальти, то все стали прыгать, кричать, обниматься, плакать. Мой папа прибежал из своей комнаты — потому что они с мамой там смотрели все матчи, кстати, тоже на удачу.
Папа на радостях открыл шампанское и стал всех и вся обливать вокруг. Никогда не видел его таким счастливым, а мама всё это записывала на видео.
Мы с друзьями побежали и прыгнули в бассейн, врубили музыку и стали кричать, петь. Это было невероятно!» — приводит слова Масоэро «Матч ТВ».
- 26 декабря 2022
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