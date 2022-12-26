Юрий Сёмин сравнил Хвичу Кварацхелию с Александром Овечкиным за мощность
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил нападающего Хвичу Кварацхелию с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.
«Он мне понравился тем, что счастлив. У него счастливое лицо. Хвича возмужал, стал мощным. Он держит удар, от него отлетают, как от Овечкина. Помнишь, когда он играл с блогерами, один хотел под него… У Хвичи счастливые глаза, он хорошо выглядит. Он видит цель для себя. Какая у него цель? Думаю, простая: каждый день играть лучше и лучше. Мы договорились, что если они становятся чемпионами, то мы все собираемся в Неаполе и празднуем», — сказал Сёмин в видео, опубликованном на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Хвича Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи». Видеоролик:
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