Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойес: мы не позволим Райсу просто так уйти из «Вест Хэма». Мы будем биться

Мойес: мы не позволим Райсу просто так уйти из «Вест Хэма». Мы будем биться
Комментарии

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что в клубе не планируют просто так отпускать полузащитника Деклана Райса и будут бороться за попадание в Лигу чемпионов.

«Райс хочет побеждать и играть за действительно хорошую команду, которая даст ему такую возможность. Мы надеемся, что сможем попасть в Лигу чемпионов, да, сейчас кажется, что это будет непросто осуществить, но мы не собираемся сдаваться. Также мы не позволим Деклану просто уйти, это точно. Мы будем биться.

Мне нравится, что он хочет бросить вызов самому себе, он хочет принимать участие в больших матчах, хочет быть топ-игроком. Я не думаю, что мы сможем удержать его от реализации этих амбиций», — приводит слова Мойеса The Sun.

«Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ текущего сезона, набрав 14 очков в 15 матчах. По слухам, в Райсе заинтересован лондонский «Челси».

Новость по теме
Артета: Дэвид Мойес вывел «Вест Хэм» на новый уровень

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022