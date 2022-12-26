Мойес: мы не позволим Райсу просто так уйти из «Вест Хэма». Мы будем биться

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что в клубе не планируют просто так отпускать полузащитника Деклана Райса и будут бороться за попадание в Лигу чемпионов.

«Райс хочет побеждать и играть за действительно хорошую команду, которая даст ему такую возможность. Мы надеемся, что сможем попасть в Лигу чемпионов, да, сейчас кажется, что это будет непросто осуществить, но мы не собираемся сдаваться. Также мы не позволим Деклану просто уйти, это точно. Мы будем биться.

Мне нравится, что он хочет бросить вызов самому себе, он хочет принимать участие в больших матчах, хочет быть топ-игроком. Я не думаю, что мы сможем удержать его от реализации этих амбиций», — приводит слова Мойеса The Sun.

«Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ текущего сезона, набрав 14 очков в 15 матчах. По слухам, в Райсе заинтересован лондонский «Челси».

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