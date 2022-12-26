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Юрий Сёмин дал совет Алексею Миранчуку

Юрий Сёмин дал совет Алексею Миранчуку
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, который тренировал полузащитника Алексея Миранчука, дал совет действующему футболисту «Торино».

«Знаешь, что я тебе скажу? Бей больше. Ты любишь раздавать, ты такой игрок. У тебя хороший, классный удар. Бери больше на себя, ты уже имеешь право», — рассказал Сёмин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В девяти матчах чемпионата Италии нынешнего сезона на счету Алексея два гола и две результативные передачи. У «Торино» есть опция выкупа российского футболиста.

Ближайший матч «Торино» проведёт послезавтра, 28 декабря, дома с «Монцей».

Гол Миранчука принёс «Торино» победу над «Эспаньолом». Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

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