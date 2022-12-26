Шаронов: интересно посмотреть, поменялся ли Бердыев, как он будет работать в «Сочи»

Главный тренер хабаровского СКА Роман Шаронов заявил, что ему интересно понаблюдать за работой нового наставника «Сочи» Курбана Бердыева.
«С Курбаном Бекиевичем так свела жизнь, что я работал с ним сначала как игрок, а потом как тренер молодёжной команды, когда он был главным. Это системный специалист, и я взял у него многие вещи, которые мне до сих пор помогают. Прежде всего это касается организации тренировочного процесса.
Бердыев довольно давно не работал в России, поэтому следить за его работой можно было только по СМИ. Сейчас мне интересно посмотреть, поменялся ли он. Все прекрасно знают, что это тренер с акцентом на оборонительные действия, который не любит рисковать. Поэтому хотелось бы посмотреть, как он будет выстраивать в «Сочи» атаку: будет ли использовать прежние наработки или как-то подстроится под новые футбольные тенденции», — приводит слова Шаронова «Матч ТВ».
70-летний Бердыев вернулся в российский чемпионат спустя три года после того, как покинул казанский «Рубин» в 2019 году. Специалист дважды в своей карьере приводил казанцев к титулу чемпионов РПЛ.
- 26 декабря 2022
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