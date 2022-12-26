Джорджина Родригес удивила Роналду подарком на Рождество

Джорджина Родригес, девушка нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, удивила своего возлюбленного подарком на Рождество.

Девушка подарила Роналду люксовый автомобиль Rolls-Royce Dawn, официальная стоимость которого стартует с 25 млн в пересчёте на рубли. На видео, которое Джорджина выложила на своей странице в одной из социальных сетей, девушка показывает реакцию 37-летнего португальского нападающего на подарок возлюбленной. Роналду в своих социальных сетях поблагодарил девушку за подарок: «Спасибо, любовь моя».

Роналду находится в статусе свободного агента после того, как его предыдущая команда, «Манчестер Юнайтед», расторгла с ним контракт. Ранее появилась информация, что футболист подпишет контракт с клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.