Романо: Гакпо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». За Коди придётся заплатить до € 60 млн

Нападающий «ПСВ Эйндховен» Коди Гакпо по-прежнему хочет стать футболистом «Манчестер Юнайтед». Этот трансфер обойдётся английскому клубу в сумму до € 60 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, Гакпо хотел стать игроком манкунианцев ещё летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что наставник «Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что приобретение Гакпо повысит шансы команды в борьбе за место в первой четвёрке АПЛ. По мнению специалиста, игрок сборной Нидерландов привнесёт в коллектив агрессию и жажду побед, которые не мог дать 37-летний португалец Криштиану Роналду.
В минувшее трансферное окно Гакпо интересовались «Лидс» и «Саутгемптон», «павлины» даже предоставили игроку частный самолёт, однако спортивный директор ПСВ Джон де Йонг заблокировал сделку.
У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:
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