Источник: «Спартак» начал работу по возрождению второй команды

«Спартак» принял решение о возрождении второй команды, которая была расформирована в мае 2022 года. Работы по возрождению «Спартака-2» уже начались, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, сейчас идёт обсуждение организационных вопросов, в том числе определяется место для проведения домашних матчей. Также руководство красно-белых подбирает кандидатов на пост главного тренера «Спартака-2». Есть два варианта: специалист из молодёжной структуры клуба или приглашённый тренер. Планируется, что «Спартак-2» будет заявлен во Вторую лигу.

Напомним, «Спартак-2» был создан в 2013 году. В последнее время вторая команда красно-белых выступала в Футбольной национальной лиге (сейчас — Первая лига).