«Ювентус» назвал фамилии нового президента и членов совета директоров

Джанлука Ферреро стал новым президентом туринского «Ювентуса». В правление клуба также вошли Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино (генеральный менеджер), Диего Пистоне и Лаура Капьелло. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что санкции в виде отстранения от международных турниров будут применены к «Ювентусу» в случае подтверждения факта финансовых нарушений. Сейчас в отношении клуба ведётся расследование.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в период пандемии коронавируса «Ювентус» тайно выплачивал зарплату своим игрокам, хотя публично клуб объявил, что футболисты временно отказались от денег. «Старая синьора» выплатила 17 игрокам около € 60 млн. Несмотря на публичное заявление о том, что футболисты отказались от окладов, руководство «Юве» заключило с игроками тайные соглашения о выплате больших сумм.

Осенью 2022 года весь руководящий состав «Ювентуса» покинул клуб.

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