Суслов: отдал бы ребёнка в академию Европы. У нас люди агрессивные, вечно чего-то требуют

Защитник воронежского «Факела» Кирилл Суслов заявил, что предпочёл бы отдать своего ребёнка на обучение в европейскую футбольную академию, так как в России люди агрессивны и возмущаются чужими зарплатами.
«Молодым футболистам в любом случае нужно стремиться выходить из зоны комфорта, если они хотят роста. Но я бы отдал своего ребёнка в европейскую академию, чтобы он там развивался и тренировался. Там другая ментальность и другой подход. В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. У нас принято возмущаться, почему этот зарабатывает столько, а этот столько. Естественно, не везде и не все, но большая часть. А в Европе я встречал больше доброжелательных и позитивных людей. Почему там так? Потому что уровень доходов примерно равный у людей, минимальные пособия и пенсии – 120 тысяч рублей», — приводит слова Суслова Metaratings.
31-летний Суслов выступал в Европе с 2016 по 2018 год, защищая цвета норвежского «Конгсвингера».
- 26 декабря 2022
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