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Артета — о Нкетиа: с каждым днём я верю в него всё больше, он ключевой игрок «Арсенала»

Артета — о Нкетиа: с каждым днём я верю в него всё больше, он ключевой игрок «Арсенала»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о нападающем команды Эдди Нкетиа.

«С каждым днём ​​я всё больше верю в Эдди Нкетиа, потому что каждый день мы видим, что он привносит в команду, какой он человек, как он развивается в игровом плане. Эдди готов, поэтому подписал новый контракт — он ключевой игрок в нашей команде», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Эдди Нкетиа принял участие в 12 матчах. «Арсенал» располагается на первой строчке в таблице АПЛ, набрав 37 очков в 14 матчах. В ближайшей официальной игре «канониры» встретятся с «Вест Хэмом».

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