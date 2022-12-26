В Самаре Деды Морозы провели футбольный матч
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На самарском стадионе «Металлург» Деды Морозы, в которых нарядились ветераны местных «Крыльев Советов» и тренеры академии, провели футбольный матч с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Матч получился насыщенным, с большим количеством забитых мячей. Главный судья поединка Сергей Марушко зафиксировал итоговый результат – 3:3. После матча все ребята из «Крыльев Мечты» — организации, подопечными которой являются дети, получили новогодние подарки от «Крыльев Советов».
В 17 матчах Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают в турнирной таблице 11-е место. Первый матч после зимней паузы команда Игоря Осинькина проведёт 22 февраля 2023 года с московским «Динамо» в Фонбет Кубке России.
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