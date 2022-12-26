«Тоттенхэм» хочет подписать Рабьо. Аллегри попросил «Ювентус» сохранить его до лета
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет сохранить в своём составе полузащитника Адриена Рабьо и готов отпустить его бесплатно летом 2023 года, когда его контракт с туринским клубом подойдёт к концу. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, французским футболистом активно интересуется «Тоттенхэм». Сообщается, что Аллегри готов в январе отпустить Уэстона Маккенни, но хочет оставить Рабьо до конца его контракта, а затем согласен на его уход свободным агентом.
Напомним, Рабьо выступает за туринский «Ювентус» с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах чемпионата Италии, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Болельщики встречают сборную Франции в Париже. Видеоролик:
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