Сторожук: я не уйду из «Краснодара», пока не попросят. Воспитан по-другому

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук заявил, что не собирается покидать клуб, пока его об этом не попросит руководство команды.

«После матча с «Локомотивом» на Кубок журналисты подловили меня у стадиона, спросили, остаюсь ли я в «Краснодаре». Я ответил, что у нас есть план зимней работы с основой.



Никаких разговоров с Галицким о «Краснодаре-2» не было. Как и о моём будущем в основе. На данный момент я главный тренер «Краснодара».



Я Сергею Николаевичу очень благодарен. Кто меня знал до марта этого года? Даже в Первой лиге я провёл не так много времени. Это факты, в них нет ничего обидного. Что же касается «Краснодара-2», скажу так: клуб сделал для меня очень многое и я готов обсуждать любые варианты.



Пока меня не попросят на выход, я не уйду из клуба. Воспитан немного по-другому», — приводит слова Сторожука Sports.ru.

Сторожук возглавил «Краснодар» в марте 2022 года, став исполняющим обязанности главного тренера «быков». В июле 41-летний специалист был утверждён на должности наставника краснодарцев.