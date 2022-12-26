Сторожук: я не уйду из «Краснодара», пока не попросят. Воспитан по-другому

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук заявил, что не собирается покидать клуб, пока его об этом не попросит руководство команды.
«После матча с «Локомотивом» на Кубок журналисты подловили меня у стадиона, спросили, остаюсь ли я в «Краснодаре». Я ответил, что у нас есть план зимней работы с основой.
Никаких разговоров с Галицким о «Краснодаре-2» не было. Как и о моём будущем в основе. На данный момент я главный тренер «Краснодара».
Я Сергею Николаевичу очень благодарен. Кто меня знал до марта этого года? Даже в Первой лиге я провёл не так много времени. Это факты, в них нет ничего обидного. Что же касается «Краснодара-2», скажу так: клуб сделал для меня очень многое и я готов обсуждать любые варианты.
Пока меня не попросят на выход, я не уйду из клуба. Воспитан немного по-другому», — приводит слова Сторожука Sports.ru.
Сторожук возглавил «Краснодар» в марте 2022 года, став исполняющим обязанности главного тренера «быков». В июле 41-летний специалист был утверждён на должности наставника краснодарцев.
- 26 декабря 2022
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