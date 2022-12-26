«Барселона» хочет помириться с де Йонгом. В клубе больше не будут просить снизить зарплату

В «Барселоне» считают, что летом 2023 года не смогут найти на трансферном рынке достойную замену Серхио Бускетсу. В испанском клубе решили всеми силами сохранить полузащитника Френки де Йонга и начали предпринимать шаги для улучшения отношений с ним. Об этом сообщает Sport.es.

Отношения между сторонами натянуты с лета 2022 года, когда клуб пытался продать де Йонга в Англию против его интересов. Кроме того, «Барселона» неоднократно пыталась снизить зарплату Френки, считая, что она не соответствует рынку. Теперь же клуб прекратит любое давление на игрока с подобными просьбами и сделает всё, чтобы сохранить его в команде.

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