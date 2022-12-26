Божович: Бердыев — один из лучших тренеров, при нём Дзюба может заиграть в «Сочи»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Динамо» и других российских клубов Миодраг Божович заявил, что нападающий Артём Дзюба сможет раскрыть свои сильные стороны в «Сочи» под руководством Курбана Бердыева, если перейдёт в команду с берегов Чёрного моря.

«Бердыев — один из самых лучших российских тренеров. Я думаю, он может не просто помочь «Сочи», но и Артёму Дзюбе. Это будет последний шанс для Артёма? При Бердыеве он сможет ещё год-два играть на хорошем уровне.



Я знаком с Курбаном Бекиевичем, он очень воспитанный и честный человек. Каждый игрок очень хорошо о нём отзывается и как о человеке, и как о тренере. Он очень сильный специалист. Вспомните, как он обыгрывал с «Рубином» «Барселону», — приводит слова Божовича Metaratings.

Дзюба является свободным агентом после того, как расторг контракт с турецким «Адана Демирспор», куда перешёл летом 2022 года из «Зенита».