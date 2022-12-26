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«Спасибо жене, что терпит меня». Гаттузо рассказал о сложностях футбольной жизни

«Спасибо жене, что терпит меня». Гаттузо рассказал о сложностях футбольной жизни
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Известный в прошлом футболист, а ныне главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о сложностях футбольной жизни. Специалист подчеркнул, что постоянно думает о работе и это не позволяет ему жить обычной жизнью.

«Кем лучше быть – игроком или тренером? Очевидно, игроком. Когда живёшь футболом, у тебя другой жизни нет. Должен поблагодарить свою жену, я не знаю, как она до сих пор терпит меня. Потому что я живу футболом. Для меня это сложно. Я начинаю работать в восемь утра, а возвращаюсь домой в семь вечера. Я захожу в ванную комнату, собираюсь сходить в туалет, но тут мне что-то приходит в голову, и я иду записывать это на лист бумаги. Я так живу. Мне нужно что-то менять, потому что нельзя 18 часов в сутки думать о футболе», — приводит слова Гаттузо AS.

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