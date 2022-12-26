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Тер Штеген рассказал о целях «Барселоны» на оставшуюся часть сезона

Тер Штеген рассказал о целях «Барселоны» на оставшуюся часть сезона
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал, что в клубе постараются сделать всё для завоевания трофеев в нынешнем сезоне.

«Мы всегда стремимся к победе, и мы сделаем всё, чтобы выиграть все возможные титулы. У нас суперхорошая команда, и я не сомневаюсь, что всё пойдёт хорошо.

Я чувствую себя очень хорошо и очень уравновешен в личном плане. Чувствую себя хорошо, я счастлив. Когда команда оказывается в трудной ситуации, мне нравится быть рядом, чтобы помочь», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» набрала 37 очков в 14 турах чемпионата Испании и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на два очка. В 1/16 финала Лиги Европы команда Хави встретится с «Манчестер Юнайтед».

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