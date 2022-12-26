Божович — о переходе в АФК: Россия больше Европа, чем Азия. Ради чего уходить?

Бывший главный тренер нескольких российских клубов Миодраг Божович заявил, что не видит смысла в возможном переходе России из УЕФА в АФК и что, даже если переход случится, это не повлияет на желание легионеров играть в России.
«Я бы лично не стал выходить из УЕФА. Ради чего? Никакой разницы для России не будет, потому что ФИФА всё равно не позволит участвовать в соревнованиях. Я, честно, не понимаю, почему РФС хочет перейти в АФК, и не вижу разницы между руководителями ФИФА, УЕФА и АФК — везде люди одинаковые. ФИФА приняла решение забанить Россию, как будто она не даст таких рекомендаций АФК. Я считаю, Россия больше Европа, чем Азия.
Может ли переход в АФК повлиять на приезд иностранцев? Легионеры играют за деньги, никто не приезжает, потому что любит Россию. Если будут устраивать зарплаты, они будут приезжать. К тому же если в РПЛ иностранцы себя проявят, то уедут в Европу», — приводит слова Божовича Metaratings.
О переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола могут объявить уже завтра, 27 декабря, после заседания исполкома РФС.
- 26 декабря 2022
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