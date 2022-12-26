34-летний Левандовски рассказал, сколько ещё сможет провести сезонов на высоком уровне

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что сможет оставаться на высоком уровне ближайшие три года.

«Я знаю, что могу быть на этом уровне следующие три года, потому что я работаю так 10 или 15 лет, чтобы играть как можно больше. Я не чувствую себя старше своих одноклубников, не чувствую себя на свой возраст», — приводит слова Левандовского Football Espana в «Твиттере».

34-летний Левандовски в 28 матчах нынешнего сезона за клуб и сборную Польши забил 21 мяч и отдал семь результативных передач во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Левандовски («Барселона») удалён за вторую жёлтую. Видеоролик:

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