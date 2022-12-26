34-летний Левандовски рассказал, сколько ещё сможет провести сезонов на высоком уровне
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что сможет оставаться на высоком уровне ближайшие три года.
«Я знаю, что могу быть на этом уровне следующие три года, потому что я работаю так 10 или 15 лет, чтобы играть как можно больше. Я не чувствую себя старше своих одноклубников, не чувствую себя на свой возраст», — приводит слова Левандовского Football Espana в «Твиттере».
34-летний Левандовски в 28 матчах нынешнего сезона за клуб и сборную Польши забил 21 мяч и отдал семь результативных передач во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Левандовски («Барселона») удалён за вторую жёлтую. Видеоролик:
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