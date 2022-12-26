Известный в прошлом футболист, а ныне главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал, как изменился футбол за последние годы.

«За последние годы в футболе всё очень изменилось. В нынешнее время футболисты владеют большим объёмом информации. На высшем уровне у них есть всё. Изменился футбол и для тренеров. Сейчас тренер контролирует 65 или 70 человек, а раньше контролировал 30–35 человек. Теперь, если вы действительно приверженец статистических данных, то они у вас гарантированно есть. Если правильно работать с информацией, то игроки меньше травмируются.

Нынешние футболисты более профессиональны, чем в своё время были мы. Они лучше следят за собой, самостоятельно контролируют питание, вес», — приводит слова Гаттузо AS.