Колосков: Бердыев не работал в большом футболе три года. Неизвестно, что там с мотивацией

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков оценил перспективы нового главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева.

«Пойдёт ли «Сочи» на пользу назначение Бердыева, можно будет сказать, когда он поработает хотя бы до конца чемпионата. Бердыев не работал в большом футболе три года. Неизвестно, что там с мотивацией.



Прошлые заслуги Бердыева позволяют надеяться, что «Сочи» поднимется. Где бы Бердыев ни работал, везде добивался результата. При нём команды всегда играли: пусть футбол не самый зрелищный, но голов много.



Если он сумеет работать так, как это делал, например, в «Рубине», то «Сочи» будет подниматься в турнирной таблице. Очень многое зависит от мотивации. Есть много обстоятельств, которые надо учитывать. Однако перспектива улучшить игру есть», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.