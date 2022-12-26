Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колосков: Бердыев не работал в большом футболе три года. Неизвестно, что там с мотивацией

Колосков: Бердыев не работал в большом футболе три года. Неизвестно, что там с мотивацией
Комментарии

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков оценил перспективы нового главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева.

«Пойдёт ли «Сочи» на пользу назначение Бердыева, можно будет сказать, когда он поработает хотя бы до конца чемпионата. Бердыев не работал в большом футболе три года. Неизвестно, что там с мотивацией.

Прошлые заслуги Бердыева позволяют надеяться, что «Сочи» поднимется. Где бы Бердыев ни работал, везде добивался результата. При нём команды всегда играли: пусть футбол не самый зрелищный, но голов много.

Если он сумеет работать так, как это делал, например, в «Рубине», то «Сочи» будет подниматься в турнирной таблице. Очень многое зависит от мотивации. Есть много обстоятельств, которые надо учитывать. Однако перспектива улучшить игру есть», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бердыев вернулся в РПЛ. Где он был в последние годы? Бердыев вернулся в РПЛ. Где он был в последние годы?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022