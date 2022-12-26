«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом», уступая 0:2 к 65-й минуте

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Финальный свисток главного арбитра Дэвида Кута зафиксировал ничейный результат – 2:2.



Счёт был открыт на 15-й минуте встречи – точный удар по воротам шпор нанёс полузащитник хозяев Витали Янельт. На 54-й минуте форвард «Брентфорда» Айван Тони забил второй мяч своей команды после передачи Кристиана Нёргора. Спустя 11 минут нападающий «шпор» Гарри Кейн отыграл один мяч, а вскоре датский хавбек Пьер-Эмиль Хёйбьерг установил равенство на табло.



Команда Антонио Конте набрала 30 очков и занимает четвёртую позицию в турнирной таблице АПЛ. У «Брентфорда» — 20 очков и девятая позиция.