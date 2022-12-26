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«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом», уступая 0:2 к 65-й минуте

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом», уступая 0:2 к 65-й минуте
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Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Финальный свисток главного арбитра Дэвида Кута зафиксировал ничейный результат – 2:2.

Счёт был открыт на 15-й минуте встречи – точный удар по воротам шпор нанёс полузащитник хозяев Витали Янельт. На 54-й минуте форвард «Брентфорда» Айван Тони забил второй мяч своей команды после передачи Кристиана Нёргора. Спустя 11 минут нападающий «шпор» Гарри Кейн отыграл один мяч, а вскоре датский хавбек Пьер-Эмиль Хёйбьерг установил равенство на табло.

Команда Антонио Конте набрала 30 очков и занимает четвёртую позицию в турнирной таблице АПЛ. У «Брентфорда» — 20 очков и девятая позиция.

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
26 декабря 2022, понедельник. 15:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Янельт – 15'   2:0 Тони – 54'   2:1 Кейн – 65'   2:2 Хёйбьерг – 71'
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