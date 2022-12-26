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Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет избавиться от вратаря Эмилиано Мартинеса

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет избавиться от вратаря Эмилиано Мартинеса
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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес может покинуть «Астон Виллу», сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери был раздражён поведением вратаря после финального матча чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции. Испанский специалист хочет убрать Мартинеса из команды. Основным кандидатом на замену вратарю является марокканский голкипер «Севильи» Яссин Боно.

Напомним, Мартинес провоцировал игроков сборной Франции во время финального матча чемпионата мира — 2022 в Катаре, который завершился победой аргентинской команды (3:3, 4:2 — по пенальти). Во время празднования чемпионства в Буэнос-Айресе голкипер носил с собой куклу с лицом Мбаппе.

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