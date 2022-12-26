Мостовой: изначально не понял, зачем «Спартак» закрывал дубль. Колоссальная ошибка!

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о потенциальном возвращении второй команды «Спартака».
«Они допустили колоссальную ошибку — однозначно! Молодцы, что хоть начали вовремя её исправлять. Я изначально не понял, зачем «Спартак» закрывал дубль. С такими возможностями клуб может иметь ещё третью и четвёртую команду, да даже больше. Вторая команда — важнейшая составляющая. Без неё у клуба будет гораздо меньше воспитанников. «Спартак» себе такого позволить не может. Тут всё очевидно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Информацию о том, что «Спартак» планирует возродить дубль, ранее сообщил Metaratings. По сведению источника, в данный момент руководство московского клуба занимается поиском главного тренера будущей команды и места проведения матчей.
- 26 декабря 2022
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