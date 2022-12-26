РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил о решении наложить на «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков. Решение было принято 23 декабря на заседании РФС по разрешению споров.



«Удовлетворить заявление аккредитованного посредника РФС Ацамаза Такоева в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах от 1 февраля 2022 года в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по договору о посреднических услугах. Применить к ФК «Рубин» (Казань) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованным РФС посредником Ацамазом Такоевым, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении РФС.



«Рубин» в 20 матчах набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. В следующем туре казанский клуб сыграет с «Кубанью». Встреча состоится 5 марта 2023 года.