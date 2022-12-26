Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов

РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил о решении наложить на «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков. Решение было принято 23 декабря на заседании РФС по разрешению споров.

«Удовлетворить заявление аккредитованного посредника РФС Ацамаза Такоева в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах от 1 февраля 2022 года в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по договору о посреднических услугах. Применить к ФК «Рубин» (Казань) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованным РФС посредником Ацамазом Такоевым, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении РФС.

«Рубин» в 20 матчах набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. В следующем туре казанский клуб сыграет с «Кубанью». Встреча состоится 5 марта 2023 года.

Новость по теме
Экс-игрок «Рубина»: Бердыев ничего не даст российскому футболу, у него возраст не тот
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022