Руд Гуллит: Месси — не лучший в истории. Думаю, он лучший в данный момент

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит ответил на вопрос, считает ли он нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим игроком в истории.



«Нет, Месси не лучший в истории. Я считаю, что он лучший в данный момент. Думаю, многие вещи нельзя сравнивать между собой.



Если вы сумеете выиграть чемпионат мира трижды – это будет впечатляющий результат. Поэтому 1960-е и часть 1970-х были эпохой Пеле. А затем пришло время Марадоны», — приводит слова Гуллита Voetbal International со ссылкой на Ziggo Sport.



Лионель Месси помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в Катаре. Для него это первый титул чемпиона мира в карьере. Месси был признан самым ценным игроком минувшего первенства планеты.

Фанаты набили татуировки с портретом Месси: