Руд Гуллит: Месси — не лучший в истории. Думаю, он лучший в данный момент

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит ответил на вопрос, считает ли он нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим игроком в истории.
«Нет, Месси не лучший в истории. Я считаю, что он лучший в данный момент. Думаю, многие вещи нельзя сравнивать между собой.
Если вы сумеете выиграть чемпионат мира трижды – это будет впечатляющий результат. Поэтому 1960-е и часть 1970-х были эпохой Пеле. А затем пришло время Марадоны», — приводит слова Гуллита Voetbal International со ссылкой на Ziggo Sport.
Лионель Месси помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в Катаре. Для него это первый титул чемпиона мира в карьере. Месси был признан самым ценным игроком минувшего первенства планеты.
Фанаты набили татуировки с портретом Месси:
- 26 декабря 2022
-
19:12
-
19:10
-
18:56
-
18:55
-
18:41
-
18:41
-
18:41
-
18:41
-
18:27
-
18:26
-
18:14
-
18:07
-
18:00
-
17:50
-
17:40
-
17:37
-
17:34
-
17:28
-
17:25
-
17:13
-
16:55
-
16:45
-
16:29
-
16:20
-
16:12
-
16:04
-
16:01
-
15:58
-
15:46
-
15:45
-
15:36
-
15:32
-
15:23
-
15:17
-
15:05