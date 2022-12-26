«Челси» хочет купить в зимнее трансферное окно трёх игроков для основного состава

В «Челси» продолжается масштабная перестройка после приобретения клуба новыми владельцами. Несмотря на большие траты в летнее трансферное окно, в январе лондонский клуб вновь постарается усилить свой состав. По сведениям журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, во время зимнего трансферного рынка синие хотят купить как минимум трёх игроков для основного состава команды.

По сведениям инсайдера, «Челси» планирует совершить не только постоянные трансферы, но и арендные сделки, в особенности это касается позиции нападающего. В настоящий момент защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль является наиболее вероятным трансфером, так как переговоры по игроку находятся на завершающей стадии.

«Челси» занимает восьмое место турнирной таблицы Премьер-лиги. Следующий матч лондонцы проведут завтра, 27 декабря, когда встретятся с «Борнмутом».

Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»: