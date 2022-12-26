Руд Гуллит: Мбаппе не видно 70 минут, а потом он забивает дважды за две минуты. Он — босс

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит ответил на вопрос, может ли форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе стать лучшим игроком в мире.



«Я считаю, что Мбаппе – это босс. Когда ты выступаешь под таким давлением, в том числе из-за того, что чуть не перешёл в «Реал». А он просто продолжил забивать.



Он не попал в игру в финале чемпионата мира, Мбаппе не было видно на поле в течение 70 минут. А потом он просто забил дважды за две минуты», — приводит слова Гуллита Voetbal International со ссылкой на Ziggo Sport.

В финале чемпионата мира в Катаре французы уступили Аргентине — 3:3, 2:4 пен. Мбаппе отметился дублем в концовке основного времени матча, также он сравнял счёт в экстра-тайме, реализовав пенальти. В серии 11-метровых молодой форвард также уверенно исполнил свою попытку.

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Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022: